قصف مكثّف لقاعدتين أميركيتين في دير الزور

العالم - سوریا

أفادت مصادر خبرية في سوريا، يوم السبت، بأنّ القواعد الأميركية في حقلي "العمر" و"كونيكو" تعرضتا لقصف صاروخي.

وأكّدت المصادر أنّ قصف القاعدة الأميركية في قاعدة حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور شرقي سوريا، كان برشقتين الأولى 7 صواريخ، وأتبعت برشقة من 5 صواريخ واستهدفت القرية الخضراء داخل القاعدة الأميركية، وهي المنطقة المخصصة لإقامة الجنود الأميريكيين في قاعدة حقل العمر.

كذلك، قالت المصادر إنّ قصف القاعدة الأميركية في حقل غاز "كونيكو" في دير الزور، نفّذت على دفعة واحدة كانت من 12 صاروخاً، مؤكّدةً أنّ الصواريخ وصلت إلى أهدافها داخل القاعدة على الرغم من تفعيل المضادات الأرضية في القاعدة بهدف التصدي للصواريخ.

يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف قاعدة الاحتلال الأميركي، "حرير"، الواقعة في أربيل شمالي البلاد، بالطيران المُسيّر.

يُشار إلى أنّ المقاومة العراقية أكّدت مراراً أنّها مستمرة في استهداف الوجود الأميركي نظراً إلى دعم واشنطن للاحتلال الإسرائيلي، وبسبب أدائها دوراً أساسياً في استمرار عدوانه على قطاع غزّة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهداف القواعد الأميركية في سوريا والعراق، ومنها: عين الأسد، التنف، الحرير، كونيكو، حقل العمر النفطي، خراب الجير، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، بدعم أميركي، على قطاع غزّة، لليوم الـ 85 على التوالي.

وتوعّدت المقاومة الإسلامية في العراق الاحتلال الأميركي بأنّ قواعده في سوريا والعراق تُعدّ هدفاً مشروعاً لها، بسبب الدور الرئيس للولايات المتحدة في الحرب على قطاع غزّة.