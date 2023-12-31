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شاهد كيف تثير 'صواريخ حزب الله' بلبلة كبيرة بين مستوطنين الصهاينة

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي،يظهر مراسل قناة عبرية برفقة عدد من مستوطنين،يفزعهم إنفجار صاروخ مضاد للدروع أطلقته المقاومة حزب الله، بامتار معدوده عنهم في مستوطنة دوفيف.

العالم - فلسطين

وكانت القناة 13 العبرية تعد تقريرا عن الوضع السيئ في فلسطين المحتلة، في نفس اللحظة، أطلق حزب الله صواريخ مضادة للدروع على دوفيف شمالي الجليل الأعلى.

وفي نهاية الفيديو يصرخ المستوطن: هل هذا منطقي؟ يجيب المراسل: لا، هذا غير منطقي، والمستوطن يجيب: لقد تم اختطافنا!

هذا وفي وقت سابق من يوم الجمعة دوت صافرات الإنذار في مستوطنات كريات شمونه، مرجليوت، مسكاف عام، كفار يوفال، معيان باروخ، المنارة، ​المطلة​، كفار جلعادي، وبيت هيلل، خشية من تسلل طائرات مسيرة حزب الله مما قامت المقاومة بـ إطلاق ​صواريخ​ مضادة للدروع، من ​لبنان​ باتجاه مستوطنة دوفيف في ​الجليل​ الأعلى.

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