فيديو خاص: اطول شارع في قطاع غزة يتحول الى شارع الموت!!

العالم - خاص بالعالم

افادت مراسلة قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة ان القصف الاسرائيلي لم ينقطع على مختلف مناطق القطاع، ما ادى سقوط العشرات بين شهيد وجريح.

اضافت ان هناك قصفا مدفعيا متواصلا على شارع صلاح الدين الذي يقطع بشكل طولي القطاع من الشمال الى الجنوب.

واوضحت ان المنطقة الوسطى توشك ان تتقدم قوات الاحتلال بدباباتها فيها، ما يجعل من المخاطرة الكبيرة الحركة لاي كان في شارع صلاح الدين.

وتابعت ان هناك قصفا عنيفا جدا على منطقة الشجاعية، واطلاق نار مستمر في شرق الشجاعية وحي الزيتون الذي استشهد اليوم فيه 48 شخصا.

واكدت ان هناك قصفا مكثفا على جباليا ايضا فيما يحاول الاحتلال ان يسيطر على مخيم جباليا لكنه مازال مشتبكا مع المقاومة.

وقالت ان هناك 20 شهيدا بين اللاجئين الى جامعة الاقصى وهي الوحيدة التي ظلت حتى اليوم غير مستهدفة لكن الاحتلال لم يوفرها اليوم وقصفها، بالاضافة الى تدمير عدد من المدارس التابعة للانروا، ما ادى الى استشهاد 312 مواطنا واصابة اكثر من الف مواطن حسب وكالة الانروا.

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