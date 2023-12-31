بعد طوفان الأقصى المستوطنون أكثر إدمانا

العالم – باختصار

الوقع الكبير لعملية طوفان الأقصى دفعت بالمستوطنين إلى اللجوء إلى المواد المسكنة والمخدرة

المستوطنون يلجأون إلى تعاطي النيكوتين والكافيين والكحول والحشيش والمخدرات

الدراسة أجريت على 420 مستوطنا في سن 18 عاماً و ما فوق بعد 7 أكتوبر

الدراسة: نسبة تعاطي النيكوتين بين المستوطنين في آخر شهرين ارتفعت 16%

الدراسة: نسبة تعاطي الكحول بعد عملية طوفان الأقصى ارتفعت 10%

الدراسة: المستوطنون أصبحوا يتناولون الأقراص المنومة أكثر بنسبة 10%

الدراسة: بنسبة 5.5% ارتفع معدل تناول الحشيش لدى المستوطنين

الدراسة: وجود إمكانية لظهور آثار ناتجة عن هذه الزيادة في التعاطي قد تسبب الإدمان

الدراسة: أحداث الحياة صعبة (لا سيما بعد 7 أكتوبر) قد تؤدي إلى اضطرابات عاطفية

تأثير الأحداث الأخيرة سيدفع بكثير من المستوطنين إلى اللجوء إلى أطباء نفسيين

عملية طوفان الأقصى دفعت بأعداد كبيرة من المستوطنين إلى ترك الكيان

تقارير: نصف مليون إسرائيلي تقريبا غادروا الأراضي المحتلة إلى أوروبا والولايات المتحدة

التقارير: 470,000 مستوطن غادروا دون عودة فيما يرجح أن يرتفع العدد إذا استمرت الحرب