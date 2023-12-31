هروب جماعي للصهاينة من شمال فلسطين المحتلة والاحتلال يقفل البوابات!

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت الصحيفة إن القلق يتزايد لدى المستوطنيين في شمال فلسطين المحتلة مع تزايد ضربات المقاومة الإسلامية في لبنان، بحيث أفادت القناة "الـ13" الصهيونية، قبل يومين، بأن الصهاينة في الشمال ينهارون.



وأضافت: إن "التأثيرات لا تقتصر على الوضع الأمني، بل تمتد إلى الوضعين النفسي والاقتصادي أيضاً"، مشيرةً إلى أن المستوطنين يتحدثون عن ضائقة اقتصادية كبيرة جداً.



وفي وقتٍ سابق، أغلقت سلطات الكيان الصهيوني عدد من المستوطنات الشمالية أمام دخول المستوطنين، وذلك حتى إشعارٍ آخر، في ضوء الوضع الأمني، وفق إعلام الاحتلال.



ولفت إعلام الاحتلال إلى أن بوابات المستوطنات مقفلة، "فلا خروج للمستوطنين، ويمكن الخروج فقط للحالات الإنسانية الطارئة، مثل نقل حامل إلى المستشفى للولادة، ولكن ينبغي الحصول على موافقة لوائية قبل ذلك".



وكذلك، أخلت سلطات الاحتلال مستوطنات جديدة في شمال فلسطين المحتلة.



وقالت وسائل إعلام الكيان الصهيوني: إن المستوطنات التي جرى إخلاؤها تقع عند الحدود الشمالية لم يجر إخلاؤها منذ العام 1948 (منذ قيام الكيان الصهيوني).



وفي وقتٍ سابق، تحدث الإعلام الصهيوني عن تزايد قلق مستوطني الشمال من العودة إلى بيوتهم، وعن الاتهامات التي يُطلقونها في وجه حكومة الاحتلال، مُتهمين إياها بالتخلي عنهم.



وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع الكيان الصهيوني على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية، مُحققةً إصاباتٍ مباشرة، رداً على عدوان الاحتلال المستمر على غزة، وتواصل اعتداءاته على القرى الجنوبية اللبنانية.