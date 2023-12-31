المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل

العالم – باختصار

بايدن استخدم صلاحياته الرئاسية لتمرير هذه الصفقة وقيمتها 147.5 مليون دولار في الكونغرس

9 ديسمبر وفق بايدن على طلب الكیان الحصول على 14 ألف قذيفة دبابات بقيمة 109 ملايين دولار

قذائف المدفعية الثقيلة هذه وقذائف دبابات ميركافا ستدعم وتطيل جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية بغزة

أميركا عرقلت عدة مشاريع قرار بمجلس الأمن وعدة وسطات دولية لوقف إطلاق النار بغزة

أميركا أرسلت حاملة طائرات للمنطقة مع بدء الكيان حربه على غزة في 7 أكتوبر لتوفير دعم استراتيجي له

الكيان طلب إلى جانب هذه القذائف 200 مسيرة هجومية أميركية خاصة بتدمير الملاجئ المحصنة والأنفاق

الكيان طلب أيضا صواريخ هايلفاير الليزرية الخاصة باستهداف المباني الضخمة والملاجئ المحصنة

البيت الابيض يستغل صلاحيات لرئيس الجمهورية تسمح بإبرام صفقات عسكرية طارئة دون مصادقة مجلس الشيوخ

خلفيات الدعم.. قدمت أميركا 158.66 مليار دولار مساعدة عسكرية واقتصادية للكيان من 1948 لمطلع 2023

خلفيات الدعم.. للفترة 1999 - 2008 قدمت أميركا مساعدات عسكرية للكيان بقيمة 21.8 مليار دولار

خلفيات الدعم.. للفترة 2009 - 2018 قدمت أميركا مساعدات عسكرية للكيان بقيمة 30 مليار دولار

خلفيات الدعم.. للفترة 2019 - 2028 خصصت أميركا مساعدات عسكرية للكيان بقيمة 33 مليار دولار

هذا ليس كل شيء.. أميركا تخصص 500 مليون دولار سنويا لدعم قدرات الكيان الصاروخية

بالطبع كل هذا إلى جانب المساعدات الاقتصادية الأميركية للكيان لدعم بقائه وتماسكه ومشاريعه الاستيطانية