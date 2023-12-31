جيش الاحتلال يعلن سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة

العالم-الاحتلال

وقالت الإذاعة: "بعد تقييم الاوضاع والعملية العسكرية تقرر سحب 5 الوية من الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه من بين الألوية الخمسة، تم سحب لواءين من قوات الاحتياط.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "الألوية التي تم تسريحها من غزة ستعود للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي".

كما ذكر موقع "والا" الصهيوني أنه "وفقا لتطورات القتال في قطاع غزة من المتوقع تسريح قوات إضافية خلال الأسبوع المقبل".

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انسحب مقاتلو لواء "غولاني" في جيش الاحتلال من قطاع غزة "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة"، وفق ما أورده موقع "والا" الإخباري و"القناة 12″.

ووفق معطيات سابقة، أعلن الجيش عن مقتل 506 جنود، بينهم 172 قتلوا منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.