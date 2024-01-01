بعد طوفان الأقصى.. المستوطنون أكثر إدمانا

العالم - باختصار

الوقع الكبير لعملية طوفان الأقصى دفعت بالمستوطين إلى اللجوء إلى للمواد المسكنة والمخدرة.

المستوطنون يلجأون إلى تعاطي النكوتين ووالكافيين والكحول والحشيش والمخدرات.

الدراسة أجريت على 420 مستوطنا في سن الـ18 وما فوق بعد الـ17 من أكتوبر.

الدراسة: نسبة تعاطي النكوتين بين المستوطنين في آخر شهرين ارتفعت 16%

الدراسة: نسبة تعاطي الكحول بعد عملية طوفان الأقصى إرتفعت 10%

الدراسة: المستوطنون أصبحوا يتناولون الحبوب المنومة أكثر بنسبة 10%

الدراسة: بنسبة 5.5% ارتفع معدل تناول الحشيش لدى المستوطنين

الدراسة: وجود إمكانية لظهور آثار ناتجة عن هذه الزيادة في التعاطي قد تسبب الإدمان

الدراسة: أحداث الحياة الصعبة (لاسيما بعد 7 أكتوبر) قد تؤدي إلى إضطرابات عاطفية

تأثيرات الأحداث الأخيرة سيدفع بالكثير من المستوطنين إلى اللجوء إلى الأطباء النفسيين

عملية طوفان الأقصى دفعت بأعداد كبيرة من المستوطنين إلى ترك الكيان

تقارير: نصف مليون إسرائيلي تقريبا غادروا الأراضي المحتلة إلى أوروبا والولايات المحتدة

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