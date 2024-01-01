الإثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤
١٠:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

يا اولاد.. هذه ارضنا يا اولاد..

قناة عبرية: هكذا دخل مقاومو حماس مستوطنات 'العطيف' لساعات +فيديو

الإثنين ٠١ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

نشرت القناة "12" العبرية يوم أمس الأحد تقريرا وصفت من خلاله كيف سيطر مقاومو حماس على المستوطنات في العطيف لساعات ودون انقطاع.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت القناة العبرية في تقريرها: "على طول الطريق من غزة إلى المستوطنات الجنوبية ومنذ لحظة اختراق السياج بعبوة ناسفة حتى التسلل إلى الكيبوتسات التي أطلقوا عليها اسم "المستوطنات" صرخوا الله قوينا يا الله، وعندما وصلوا إلى البوابة الصفراء لأحد الكيبوتسات أطلقوا النار على القفل ودخلوا إليه دون تدخل".

وأضافت: "هذه هي لحظات السبت الأسود الذي بدأت فيه مجموعة كبيرة من المسلحين الفلسطينيين أعضاء في قوة النخبة التابعة لحماس يتسابقون بالسيارات وعلى الأقدام داخل كيان "إسرائيل" يدمرون السياج ويدخلون المستوطنات الاحتلالية وهم يحملون كاميرات (Go-Pro) ويقومون بتسجيل كل تحركاتهم".

وتفيد القناة "12" بأنهم كانوا يصرخون وهم يقودون سياراتهم ودراجاتهم النارية بشكل عشوائي من القطاع إلى السياج الحدودي، وطوال الطريق كانوا يشجعون بعضهم البعض بنشوة ويتأكدون من أن الكاميرات تلتقط كل شيء.

وذكرت أنهم عندما اخترقوا السياج الحدودي سخروا من "إسرائيل"، حيث قالوا "أين جرس الإنذار؟".

وأفادت بأن المسلحين الفلسطينيين عندما وصلوا إلى السياج قاموا بتفجير عبوة لاختراقه وهم يرددون "هذه أرضنا".

نشاهد معا..

ث

روابط ذات صلة

المقاومة الفلسطينية تصطاد جنود الاحتلال كالغربان

أكاذيب نتنياهو باستسلام المقاومة

مصرع نجل وزير الاسرائيلي غادي ايزنكوت في معارك شمال قطاع غزة 

لازال المقاومون يخرجون من بيت حانون رغم إبادتها بالكامل + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف