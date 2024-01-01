"إسرائيل" تقبع في وحل غزة وتتخذه هذه الخطوة..

العالم - فلسطين

قرار يأتي بعد ايام على سحب لواء المظليين؛ وجنود من لواء غولاني، وهو من قوات النخبة، ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة وفق ما أورده موقع والا الإخباري والقناة الثانية عشرة العبرية.

إذاعة جيش الاحتلال افادت بأن الجيش قرر تسريح خمسة ألوية تقاتل في قطاع غزة وهي لواءا احتياط وثلاثة ألوية تدريب، وذلك بأمر من رئيس الأركان هرتسي هاليفي واوضحت أن سبب القرار هو عودة الجنود إلى أشغالهم ومصالحهم التجارية.

وفيما قال موقع والا العبري، إنه وفقا لتطورات القتال في قطاع غزة، يتوقع أن يتم تسريح قوات إضافية خلال الأسبوع المقبل، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن اطلاق سراح جنود الاحتياط يأتي للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي.

تطورات تأتي في وقت لم يحقق الاحتلال أيا من اهدافه في العدوان على غزة مع اقترابه من نهاية شهره الثالث ما دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للحديث عن حرب اطول امدا.

وقبل أيام قال هليفي إن الحرب على قطاع غزة لها أهداف ضرورية ليس من السهل تحقيقها وستستمر عدة أشهر أخرى وأقر بأنه لا توجد حلول سحرية ولا توجد طرق مختصرة لتفكيك حماس بصورة شاملة.

بدوره، قال اللواء في الاحتياط غيرشون هكوهين إن حماس جيش مبدع وفريد للغاية تم بناؤه وفقا لظروف قطاع غزة واصفا الحرب ضدها بأنها صعبة.

ووفق معطيات سابقة، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل اكثر من506 جنود، ما يقارب مئة وتسعين قتلوا منذ بدء العمليات البرية في السابع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

واضافة الى الخسائر العسكرية تقول صحيفة ذا ماركر الاقتصادية الإسرائيلية إن استدعاء قوات الاحتياط للقتال في غزة كلفت الخزينة الاسرائيلية اكثر من خمسة مليارات دولار وذلك منذ بدء معركة طوفان الأقصى وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واصفة الامر بالضرر الاقتصادي غير المسبوق لكيان الاحتلال.