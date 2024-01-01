غزة تدخل العام الجديد والمجازر الهمجیة الاسرائيلية مستمرة فيها

العالم _ فلسطين

وسجل سقوط عدد من الشهداء، بينهم أطفال في خانيونس، بعد قصف عدد من المنازل، والأحياء السكنية في المدينة، فيما تجدد القصف المدفعي من زوارق الاحتلال الحربية غرب منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وواصلت المقاومة الفلسطينية، التصدي لمحاولات الاحتلال التقدم، في عدة محاور، وخاضت اشتباكات عنيفة، فيما أطلق الاحتلال العشرات من قنابل الإنارة شمال وجنوب القطاع وخاصة في جباليا والتفاح وخانيونس.



وارتفع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان إلى 21978 شهيدا و57697 مصابا، حسب وزارةا لصحة في غزة.



وفيما يلي أحدث التطورات والاخبار حول العدوان الاسرائيلي على غزة و رد المقاومة عليه أولا باول:

- كتائب القسام تعلن استهداف 5 آليات صهيونية متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة.

- قصف مدفعي صهيوني عنيف يستهدف المناطق الشمالية من قطاع غزة.

- صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات أفيفيم، برعام، ديشون، دالتون، يفتاح، يرؤون، كيرم بن زمره، المالكية في الجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة.

- كتائب أبو علي مصطفى تعلن استهداف طائرة مروحية للاحتلال من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7" شرق غزة.

- حزب الله يعلن استهداف موقع "حدب البستان" وأصابته بشكل مباشر.

- صحيفة "هآرتس" الصهيونية:"عشرات الأطباء النفسيين "الإسرائيليين" غادروا إلى بريطانيا هروباً من عبء العمل المتزايد في ظل تزايد الإصابات بالمشاكل النفسية بين الجنود العائدين من قطاع غزة".

- سرايا القدس تنشر مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها المواقع العسكرية والتحشدات في محاور التقدم:

سرايا القدس

- شهداء و جرحى بقصف مدفعي من الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة المقوسي غرب مدينة غزة



من جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن 29 من جنود الاحتلال، قتلوا منذ بدء العدوان البري على القطاع، بنيران وحوادث "صديقة".



وقال إن 18 جنديا، قتلوا بـ"نيران صديقة"، والباقون بحوادث مختلفة، سبق أن كشف أن من بينهم الدهس بالدبابات والآليات العسكرية وإصابتهم بشظايا وانفجارات تتبع جيش الاحتلال، في مؤشر يعكس مستوى الإرباك والفوضى خلال عمليات الجيش.

وأعلنت كتائب القسام اليوم الاثنين استهداف دبابة لجيش الاحتلال من نوع "ميركافا"، بقذيفة الياسين 105، شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت "سرايا القدس" إنها استهدفت تجمعاً لجنود وآليات جيش الاحتلال بصواريخ "بدر1" في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن مسؤول في كيان الاحتلال الإسرائيلي إن جيش الاحتلال يتجه صوب المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أنها "ستستغرق 6 أشهر على الأقل وستتضمن عمليات تطهير مكثفة" ضد المقاومة، على حد تعبيره.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة مخلفة 156 شهيدا و246 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد استشهاد 326 من الكوادر الصحية وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة، مضيفا أن الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة.