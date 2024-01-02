مفتي ليبيا يطالب المسلمين بمقاطعة أميركا

العالم - افريقيا

وقال الشيخ الغرياني إن الواجب الشرعي على حكام المسلمين وشعوبهم مقاطعة الإدارة الأمريكية حتى تنتهي من دعم المجرمين.

وأضاف "إذا كان السكوت على ما يجري في غزة بهذه الفظاعة وبهذه الشناعة، وهذا الإجرام.. إذا لم يكن هذا توليا للكافرين فليس هناك تولّ".

وصرح الشيخ الصادق الغرياني بأن هذه المقاطعة يجب أن تشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة والدول الإسلامية من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، واصفا ذلك بأنه واجب فرضه الله تعالى على المسلمين.

وشدد الغرياني "على وجوب استمرار هذه المقاطعة إلى أن ينتهي العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على غزة وفلسطين وإلى أن يسمح بإدخال الغذاء والدواء والإغاثة إلى أهل غزة الذين يجوعون الآن ويموتون من الفاقة والحاجة"، حسب قوله.

ووصف مفتي عام ليبيا السكوت على ما يجري في غزة من فظاعة وشناعة وإجرام بأنه "تَوَلٍّ للكافرين".

وأعلن "أن المقاومة الفلسطينية تحقق الانتصارات على الجيش الإسرائيلي الذي أصبح لا يقدر على ما وصفها بالضربات الموجعة التي توجهها المقاومة الفلسطينية إليه في غزة والضفة الغربية".

وخاطب مفتي ليبيا المقاومة الفلسطينية بقوله "إن جهادكم هو دفاع عن النفس، وهو جهاد مشروع، بل واجب تقومون به نيابة عن الأمة كلها التي تخلت في مجملها عنكم، وبخاصة حكام المسلمين الذين تخلوا عن الجهاد وعن المجاهدين".