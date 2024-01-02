بعد 88 يوما.. ما هو المستجد في العدوان على غزة

العالم- مراسلون

قال مراسل العالم أحمد سهمود، إن معاناة الفلسطينيين في ظل البر القارس والأمطار الغزيرة والانتشار الأمراض تتزامن مع القصف الإسرائيلي الوحشي المستمر على القطاع.



وأضاف، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحوم بمستويات منخفضة جدا فوق مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بحث يسمع أزيزها المزعج.



وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرا على خانيونس، وأن جنديا إسرائيليا قتل فلسطينيا كان محتجزا لديهم.



ولفت مراسلنا إلى أن الإشتباكات الضارية ما زالت مندلعة بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.