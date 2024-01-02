فيديو خاص: أبرز الأحداث في الضفة الغربية المحتلة

العالم - مراسلون

قالت مراسلة العالم في جنين إن آليات الاحتلال المدججة اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء عدد من البلدات في الضفة الغربية المحتلة استمرت لساعات، تصدى لها المقاومون الفلسطينيون.



وأضافت أن أشرس الاقتحامات كانت من نصيب بلدة عزون شرقي قلقيلية، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وجنود الاحتلال نتج عنها استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة ضابط إسرائيلي، موضحة أن الشهداء هم وليد اسماعيل وليد رضوان 18 عاما، واياد احمد مصطفى شبيطه (22 عاما)، و محمد عبد الفتاح عثمان رضوان (26 عاما)، وقصي جمال سليم صلاح (21 عاما).



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال كذلك اقتحمت مخيم عين السلطان حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص الحي، كما اقتحمت بلدة يعبد وصادرة كاميرات مراقبة تعود لمنازل الفلسطينيين، وكذلك قامت باقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت سيدة فلسطينية من المخيم.



وأوضحت مراسلتنا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم ومدينة جنين من عدة محاور في الساعات الفجر الأولى استمرت لعدة ساعات واندلعت خلالا اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين ونود الاحتلال.