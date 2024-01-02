قاليباف: الشهيد سليماني كان رجل العمل والكفاءة بالمعنى الحقيقي للكلمة

العالم- ايران

جاء ذلك في كلمته التي القاها خلال الجلسة العلنية التي عقدها مجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الثلاثاء، في معرض اشارته الى حلول ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني، الذي وصفه بالشجاع المخلص الذي كانت أعماله كلها وفق حسابات دقيقة.

واعتبر هذا الشهيد بأنه كان نموذجا عسكريا قل نظيره الى جانب تواضعه السياسي والاجتماعي والثقافي الذي أصبح نموذجا بارزا في كل هذه الخصال الحميدة، وأكد أنه ورغم شعبيته وسط الشعب الايراني، الا انه لايزال مجهولا لعدم اطلاع الجميع على شخصيته السياسية والاجتماعية.

ودعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي الشبان والمفكرين الثوريين الى الاهتمام بموضوع كفاءة الشهيد البار، وأساليبه الجهادية كي يطلعوا على شخصيته كما هو، وكيفية حياته رضوان الله عليه.

وقدم " قاليباف " في بداية كلمته أحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول ذكرى مولد الصديقة الطاهرة بضعة الرسول الاكرم (ص) فاطمة الزهراء (ع) الذي أطلق عليه يوم الأم، ويتزامن مع ذكرى مولد مؤسس النظام الاسلامي في ايران الامام الخميني طاب ثراه.