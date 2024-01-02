دول تلغي تأشيراتها للإيرانيين ردا على قرار مماثل من إيران

العالم- ايران

وقال ضرغامي: "من بين الدول الـ 33 التي ألغينا معها تأشيرات الدخول من جانب واحد مؤخرًا، سيتم إلغاء تأشيرات بعضها للمواطنين الإيرانيين، وقد حدث هذا الأمر بشكل ثنائي مع بعض تلك الدول خلال وقت قصير."

وأضاف: "اتخذت وزارة الخارجية الإيرانية إجراءات جيدة في هذا الصدد، وخلال الفترة القصيرة التي قمنا بإلغاء التأشيرات من جانب واحد مع 33 دولة، ألغت عدة دول التأشيرات بشكل ثنائي بالمقابل"، مشيراً إلى أنّه "سيتم الإعلان عن أسماء هذه الدول قريبا، وذلك عندما يتم الانتهاء من البروتوكول الخاص بوزارة الخارجية في هذا الشأن."

وشدد ضرغامي قائلاً: "نحن لا نربط المسائل والعلاقات الدبلوماسية بالقضايا التي تتعلق بالسياحة وتعزيزها"، مضيفًا: "نريد فتح الأبواب وإزالة الحواجز والقول لمن يرغب في دخول إيران إننا مستعدون لاستقباله، وهذا إجراء مؤثر فعلاً ضد الإيرانوفوبيا والدعاية السلبية، ويدل على التزامنا بجعل إيران وجهة جذابة للسياحة."

تجدر الإشارة إلى أنه في الـ 13 من ديسمبر 2023، قررت الحكومة الإيرانية إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين من 33 دولة، مما يسمح لهم بالسفر إلى إيران لمدة 15 يومًا مرة كل 6 أشهر، وتتضمن هذه الدول: المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، لبنان، روسيا، أوزبكستان، قرغيزستان، تاجيكستان، تونس، تنزانيا، موريتانيا، زيمبابوي، موريشيوس، سيشل، اليابان، إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، فيتنام، كمبوديا، بروناي، البرازيل، المكسيك، بيرو، فنزويلا، كوبا، كرواتيا، صربيا، البوسنة والهرسك، بيلاروس، والهند.