اصدار حكم الاعدام بحق العنصر الرئيس بعملية شاهجراغ الإرهابية

العالم- ايران

وقال ستايشي عن آخر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضية العملية الإرهابية الثانية في مرقد شاهجراغ في شيراز: منذ 13 آب/ أغسطس 2023، تم تحديد واعتقال حوالي 65 شخصًا من العناصر المطلعة وغير المطلعة، حيث جرى البت في ملفاتهم، وصدر حكم الاعدام بحق العنصر الرئيسي بتهمة الحرابة باشهار السلاح لقتل الناس، مما أدى إلى استشهاد اثنين من خدام المرقد وإصابة 11 زائرا وإثارة الخوف والذعر بين الناس.

وأضاف: تم تحويل الملف المعني إلى المحكمة العليا مع الاستئناف وإحالتها إلى الفرع المختص.

واوضح المتحدث باسم السلطة القضائية، ان الحكم صدر على شخصين آخرين شاركا في التواطؤ بقصد الإخلال بأمن البلاد، بالسجن 5 سنوات لكل منهما وطردهما من البلاد.

أما المتهمون الآخرون في هذه القضية فقد تم تحديد اوضاعهم بقرارات نهائية، وكانت غالبية القرارات تتمثل بعدم الملاحقة.