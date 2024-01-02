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هو صالح محمد سليمان العاروري من مواليد التاسع عشر من آب /اغسطس لعام1966، في بلدة عارورة برام الله في الضفة الغربية المحتلة، وتلقى فيها تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي فيما حصل على بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل.

وإلتحق بالعمل المقاوم في سن مبكرة وقاد العمل الطلابي الإسلامي في الجامعة منذ عام1985 حتى 1992.



الشهيد العاروري ساهم بتأسيس كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية، ويعد الرأس المدبر لتسليح كتائب القسام.

اعتقله كيان الاحتلال لمدة خمسة عشر عاما ثم أبعد عن فلسطين. وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار صفقة شاليط.



في عام2010وبعد اطلاق سراحه وابعاده عن فلسطين سافر الى سورية وعاش فيها فترة من الزمن، ثم انتقل الى بيروت التي استقر فيها.

وفي عام 2017 بات يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعرضت الولايات المتحدة في عام 2015 مكافأة مالية وصلت الى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى مكانه.

ومنذ خروجه من فلسطين قام كيان الاحتلال بعدة محاولات لاغتياله، وبحسب الخبراء فان الشهيد كان حلقة وصل بين العديد من فصائل المقاومة في المنطقة.

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