ماوراء كواليس اغتيال الشيخ العاروري ولماذا بهذا التوقيت؟

العالم - خاص بالعالم

بدوره قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي بعدما أوشك على نفاد جميع قدراته في ميدان قطاع غزة ولم يستطع أن يحقق أيا من أهدافه المعلنة، فشله الكبير المركب الذي أثر على كافة مفاصله ومستويات، ذهب إلى اغتيال نائب المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري.



وأضاف، أن الاحتلال حاول من خلال هذه العملية أن يرمم جزاء من حالة التهشيم الاستخباراتي والعسكري الذي أصيب بها سواء في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 و على مدى 89 من العدوان على قطاع غزة، دون التبجح الإعلامي خشية من الضغوط الإقليمية والدولية عليه.



وأكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن المستفيد الأول من اغتيال الشيخ العاروري هو بنيامين نتنياهو الذي من المقرر أن يكون من الرؤوس الأولى التي يطيح بها من بعد انتهاء العدوان على غزة، وكذلك من أجل تحسين صورته المهمشة في كيان الاحتلال على المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي.

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