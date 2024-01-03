الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤
٠٧:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

ماوراء كواليس اغتيال الشيخ العاروري ولماذا بهذا التوقيت؟

الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

رأى الخبير بالشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد فشله المدوي على كافة المستوي في عدوانه على غزة نفاد جميع قدراته في الميدان، أقدم على اغتيال الشيخ العاروري ليحسن صورته المهمشة على كافة الأصعدة.

العالم - خاص بالعالم

بدوره قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي بعدما أوشك على نفاد جميع قدراته في ميدان قطاع غزة ولم يستطع أن يحقق أيا من أهدافه المعلنة، فشله الكبير المركب الذي أثر على كافة مفاصله ومستويات، ذهب إلى اغتيال نائب المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري.

وأضاف، أن الاحتلال حاول من خلال هذه العملية أن يرمم جزاء من حالة التهشيم الاستخباراتي والعسكري الذي أصيب بها سواء في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 و على مدى 89 من العدوان على قطاع غزة، دون التبجح الإعلامي خشية من الضغوط الإقليمية والدولية عليه.

وأكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن المستفيد الأول من اغتيال الشيخ العاروري هو بنيامين نتنياهو الذي من المقرر أن يكون من الرؤوس الأولى التي يطيح بها من بعد انتهاء العدوان على غزة، وكذلك من أجل تحسين صورته المهمشة في كيان الاحتلال على المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

قيادي في الجهاد للعالم: الاحتلال هو من يتحمل مسؤولية تبعات اغتيال العاروري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف