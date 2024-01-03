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إحياء ليلة استشهاد قادة النصر في بغداد + صور

إحياء ليلة استشهاد قادة النصر في بغداد + صور
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

احيا العراقيون مساء الثلاثاء الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر الشهيدين أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني ورفاقهما موقع الجريمة الغادرة قرب مطار بغداد الدولي.

گالری

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