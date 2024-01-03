حطيط: الشهيد سليماني حاضر في كل انتصارات محور المقاومة

العالم - خاص بالعالم

قال حطيط في حوار مباشر مع قناة العالم الإخبارية خلال التغطية الخاصة بالذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفقائهما، إن الشهيد الفريق قاسم سليماني جمع في أدائه الميداني بين أمرين، بين الاحترافية العسكرية والقيادة الميدانية وبين المرونة السياسة والقدرة على تغليب المواقف.



وأضاف، أن الشهيد سليماني بهذه القدرات العسكرية المتعددة الوجوه السياسية والعسكرية استطاع أن يحشد قدرات المقاومة ومحور المقاومة أولا ثم ينسق بينها ثم يجري التوازن الفاعل في كل مكون.



تابع: إن الشهيد الفريق سليماني كان يراقب مسرح العمليات وفي نفس الوقت يراقب أداء كل مكون من المكونات واحتياجاته فيحتفظ بالإيجابيات إذا تحققت ويعممها للجميع ويسجل ويسد الثغرات إذا وقعت بكل ما لديه من القدرات، والإمكانات.



ولفت الخبير الإستراتيجي والعسكري، إلى أن الشهيد سليماني كان بارعا في مسألة تبادل ونقل الخبرات وسد الثغرات وأكثر من ذلك مكن مكونات محور المقاومة في الجبهات المتعددة من امتلاك القوة والقدرة العملانية والميدانية التي تجعلهم قادرين على مواجهة الأخطار وبذلك كان يخط الطريق نحو الانتصارات وعلى ذلك كان في كل انتصار يتحقق في أي جبهة من محور المقاومة كنا نجد طيف وصورة الشهيد سليماني حاضرة.