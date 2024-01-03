الإضراب الشامل يعم كافة جوانب الحياة في الضفة ردا على اغتيال العاروري

العالم-فلسطين

وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات في مدن وبلدات الضفة الغربية كافة، أبوابها، فيما شلّت حركة المواصلات داخل المدن.



كما أغلقت البنوك العاملة في السوق الفلسطينية أبوابها، بعد إعلانها أمس الثلاثاء عن التزامها بالإضراب الذي دعت له قوى وطنية.



وأعلنت الفصائل الفلسطينية عن "إضراب شامل" ودعت الدول العربية وشعوبها إلى "موقف حاسم وفوري"، ردا على اغتيال إسرائيل قادة حركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت.



وأكدت الفصائل الفلسطينية، في بيانها، أن "المقاومة مستمرة"، وأعلنت "الحداد الوطني العام والإضراب الشامل والتحرك الثوري في كل الساحات والجبهات".



وقالت القوى الوطنية والإسلامية بمحافظة رام الله والبيرة، إن "دماء العاروري ورفاقه ستذكي لهيب الكفاح الوطني حتى الحرية والاستقلال".

وشددت الفصائل على أن "هذا الاستهداف الغادر على الأرض العربية في عاصمة عربية هو عدوان على الأمة العربية والإسلامية بأكملها وليس فقط على لبنان وفلسطين، وهذا يتطلب موقفا حاسما وفوريا من الدول العربية وشعوبها الحرة ردا على هذا الإرهاب الصهيوني".