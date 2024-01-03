ماذا بعد .. القُُبلة الفتحاوية على جبين والدة الشهيد العاروري

العالم - خاص بالعالم



أجرت قناة العالم الإخبارية خلال زيارة منزل الشهيد صالح العاروري في بلدة عاروري مقابلة مع محافظ محافظة رام الله والبيرة والقيادية في حركة فتح ليلى غنام حيث قالت: "إن قبلة على جبين والدة الشيخ العاروري الصابرة المحتسبة، نموذج نساء فلسطين التي تودع أبنائها بالعذاب والألم ولكن تحتسبهم عند الله شهيد".



وتابعت: الشيخ صالح كان إنسانا متواضع محب ومحبوب ووحدوي وكل فلسطين تألمت ولنا الشرف أن نقف مع هذه الوالدة.

الوحدة واجب وطني

وحول سؤال هل حان الوقت لإنهاء الانقسام الفلسطيني قالت: "هذا واجب وطني وإنساني وحفاظا على الدماء الشيخ وعلى كل الدماء التي نزفت وروت فلسطين.



وتابعت: ماذا نريد أكثر من هذا آلاف الشهداء في غزة، على ماذا نريد ان نبقى مختلفيا على شيء واه أو على شيء خارجي، يجب أن نضع نصب أعيننا الهدف الفلسطيني والقدس وفي هذه الظروف التي الأنظار موجه نحو غزة والعمل جار في القدس لتهويدها ولإستمرار الخراب في غزة.



وأشارت إلى أن اغتيال الشيخ العاروري كان فاجعة كبرى، هو الذي كان عمله ان نكون في وحدة وطنية، لذا الوحدة وواجب وطني وانساني يقع على عاتق كل فلسطيني تجاه هذه العصابة الصهيونية.