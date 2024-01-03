رئيس جهاز الطوارئ في إيران:التوقعات تشير الى إرتفاع أعداد الشهداء والجرحى في كرمان

العالم – خاص بالعالم

ولفت ميعادفر ان العناصر في جهاز الطواريء يعملون ويبذلون كل الامكانيات الموجوده في المشافي، حيث توجد خمسة مشافي مستعده لاستقبال هؤلاء الضحايا والمصابين ولينقل اليها المصابين وكل الامكانات متوفرة بسيارات الاسعافات واجهزة الطوارئ، لتقديم الخدمات لهم وأنه إذا وصلت احصائيات جديدة لاعداد الضحايا ستعلن.

وحول طبيعة هذا الانفجار اوضح ميعادفر ان سبب هذا الحادث يجب ان يعلن من قبل المؤسسات الأمنية ولكن ما لدينا من معلومات عن المصابين هو انهم ينقلون الى مشافي باعتبارهم يحاولون الخدمات لهم وكل الامكانيات موجودة.

وكان قد وقع انفجاران إرهابيان في الطريق المؤدي إلى مقبرة الشهداء بمدينة كرمان جنوب غرب إيران.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارين بالقرب من مسجد صاحب الزمان القريب من مكان مراسم إحياء ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني، مخلفا 53 شهيدا و70 جريحا.

وقال مساعد محافظة كرمان، إن الإنفجارين نجما عن هجوم إرهابي إستهدف الزوار الأبرياء قرب مرقد الشهيد الحاج قاسم سليماني.

اعلن مدير جمعية الهلال الاحمر الايراني في محافظة كرمان (جنوب البلاد)، انه تم نقل 50 مصابا اثر حادث الانفجار الذي حدث في "جنة الشهداءالتفاصيل في الفيديو المرفق ...