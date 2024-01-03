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فيديو خاص: منظمة الإغاثة الإيرانية توضح توقيت الإنفجارين في كرمان

الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الإغاثة في الهلال الأحمر الإيراني بابك محمودي، إن الانفجارين في محافظة كرمان شرقي إيران وقعا بفارق ساعتين من الزمن.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف محمودي في حديث مباشر لقناة العالم، أن وقع انفجاران الإرهابيان وقعا في الطريق المؤدي إلى مقبرة الشهداء بمدينة كرمان جنوب.

الانفجار الأول كان أقوى من الإنفجار الثاني ومن المتوقع أن يكون نتج عن انفجار قنلبتين عن بعد.

وأشار محمودي إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 81 شهيدا و173 جريحا كحصيلة أولية وبسبب حالات الإصابات من الممكن ان يكون عدد الشهداء في تزايد.

وأوضح، أن مكان الحادث تم اخلائه من المواطنيين من أجل سهولة عملية نقل الجرحى والشهداء ووصل سيارات الإسعاف إلى المكان.

للمزيد من المعلومات:

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