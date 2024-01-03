شاهد.. متى ترد إيران على الإعتداء الإرهابي في كرمان؟

العالم - خاص بالعالم

قال مقتدائي في حديث لقناة العالم الإخبارية إن الصبر الإستراتيجي له معانيه الدقيقة وإن هذه الجريمة الإرهابية الوحشية لن تمر دون رد.



وأضاف، أن مرتكبي هذه الجريمة سيتم القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية ويمثلون أمام العدالة وينالون جزاء عملهم الشنيع والوحشي.



وأكد أن الرد الإيراني على هذه الجريمة له أبعاد مختلفة، وأن إيران أظهرت كما في السابق هي قادرة على التصدي لأعدائها وان العوامل الرئيسية لهذه الجريمة سيتم التعرف عليهم في فترة قصيرة من قبل الجهات المعنية ويمثلون أمام العدالة وينالون جزاءهم.

هذا ووقع انفجاران إرهابيان على الطريق المؤدي الى ضريح الشهيد قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات.



وفي حصيلة أولية، أعلنت الطوارئ الطبية في كرمان عن ارتفاع عدد الشهداء إلى مئة وثلاثة اشخاص وإصابة مئة وواحد وسبعين آخرين، مشيرة الى أن الانفجارين ناجمان عن عبوتين مفخختين.

من جهته، قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن الانفجار الثاني وقع خلال تجمع المواطنين لإنقاذ ضحايا الانفجار الأول.

وتزامن الانفجاران الارهابيان مع مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الشهيد سليماني وسط إقبال كبير من كافة المناطق الإيرانية.