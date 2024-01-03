مجزرة قرب مشفى شهداء الأقصى ومراسل العالم يرصد الأوضاع

العالم - خاص بالعالم

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا وأرضا لعائلة أبو أاسد مقابل مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة ونقل إصابات من المكان.



تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ محرقة غزة لليوم التاسع والثمانين على التوالي عبر تنفيذ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر دامية بحق المدنيين.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن نحو 128 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 261 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية. وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مدينة خانيونس، وطالت الغارات أيضا مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وسط القطاع. وسقط عدد من الشهداء، وأصيب آخرون جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا خلف مدارس أونروا شرقي المغازي.