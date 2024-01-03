وفد إيراني يزور تونس.. فما هي الأسباب؟

العالم - خاص بالعالم

لن يهنأ الكيان الصهيوني بليلة هادئة بعد عملية طوفان الأقصى، تأكيد إيراني على لسان وزير الخارجية الايراني الاسبق الدكتور منوجهر متكي خلال نقاش مع شخصيات إعلامية تونسية في تونس.



متكي رجح أيضا سقوط نتانياهو وحدوث انقلاب سياسي داخل "إسرائيل" كأحد أبرز تداعيات ملحمة طوفان الأقصى.

قادة الفكر والتحليل والبحوث المتعلقة بالمقاومة من الجمهورية الإسلامية واعتبروا ان أحياء القضية الفلسطينية أفضل السبل للقضاء على الكيان المحتل مستذكرين الجهد الذي بذله الشهيد قاسم سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية في الذكرى السنوية لاستشهاده ورفاقه.

الاعلاميون التونسيون الحاضرون ثمنوا دور الوفد الايراني في توضيح عدة نقاط خاصة في ما يتعلق بالموقف من عملية طوفان الأقصى في غزة.

سيكون للوفد الايراني حضور اعلامي لافت في تونس على أكثر من صعيد.