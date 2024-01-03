حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي.. الشعب الفلسطيني ينتفض

العالم - خاص بالعالم

استشهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري واثنان من قادة كتائب القسام في عملية اغتيال اسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت. ودانت كل من إيران ولبنان جريمة اغتيال العاروري. فيما توعدت المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية الاحتلال الإسرائيلي بالرد.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 89 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن نحو 128 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 261 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية. وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مدينة خانيونس، وطالت الغارات أيضا مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وسط القطاع. وسقط عدد من الشهداء، وأصيب آخرون جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا خلف مدارس أونروا شرقي.