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شاهد.. رئيس أركان الجيش العراقي يسير على العلم الأمريكي!

الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

سار اللواء عبد الأمير يار الله رئيس أركان الجيش العراقي على العلم الأمريكي في مراسم ذكرى استشهاد القائدين للمقاومة الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالهجوم الأمريكي في يناير 2020

العالم - العراق

ويعد يارالله من الشخصيات العراقية الذي يصف أبو مهدي المهندس بـ"قائده".

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