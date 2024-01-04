"العدل الدولية" تحدد 11 يناير لنظر دعوى تتهم الاحتلال بالإبادة الجماعية بغزة

العالم - فلسطين

كانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة، الجمعة، إصدار أمر عاجل يعلن أن كيان الاحتلال الإسرائيلي ينتهك التزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربه على غزة.



من جانبها، أعلنت جنوب أفريقيا أن محكمة العدل الدولية حددت يوم 11 كانون الثاني/ يناير الجاري لعقد الجلسة الأولى للنظر بطلب محاكمة كيان الاحتلال بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربه على غزة.



وقال المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا كلايسون مونيلا، في تدوينة على منصة "إكس"، الأربعاء، إن الجلسة ستنطلق في هذا التاريخ بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، وتتواصل في اليوم التالي.



وأشار المتحدث إلى أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الصدد.

وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات.



وقرارات المحكمة نهائية لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها.



تفاصيل الدعوى

وكانت جنوب أفريقيا قدمت، الجمعة 29 كانون الأول/ ديسمبر، طلبا لإقامة دعوى ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطه في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.



وطلبت من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة، وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد كيان الاحتلال يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وبحسب الالتماس، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه.

وطالبت الدعوى أيضا أن تأمر المحكمة كيان الاحتلال بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية، ومعاقبة من يقومون بذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تصرفاته .



والطلب المؤلف من 84 صفحة، ينص على أن "الأفعال والتقصيرات التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، هي إبادة جماعية في طابعها؛ لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية"، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.