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فيديو خاص: لماذا كسر نتانياهو قواعد الاشتباك مع حزب الله؟!

الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

ما اهمية كلام الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله في الذكرى الرابعة لاستشهاد سليماني والمهندس واغتيال الشهيدين العاروري والموسوي؟

كيف نقرأ تهديده للعدو الصهيوني بأنه اذا ما دخل الحرب مع لبنان فستكون بلا حدود او سقوف؟

ماذا يعني بقوله ان ما يجري في غزة وضع الكيان على طريق الزوال، وكيف يرقب الكيان مضمون الخطاب بعد استنفاره على الحدود مع لبنان تحسبا لرد المقاومة؟

وهل كسر نتانياهو عن قصد قواعد الاشتباك مع حزب الله ليفتحها على كل الاحتمالات، وهل اراد ايصال رسالة انه حاضر لحرب واسعة على اكثر من جبهة تعوضه فشل جيشه في غزة وجاءه الجواب؟

ذكرى استشهاد سليماني والمهندس وخطاب السيد حسن نصرالله موضوع هذه الحلقة من برنامج "مع الحدث" التي استضافت الاكاديمي والباحث السياسي اللبناني محسن صالح من بيروت، وامل وهدان الناشطة السياسية الفلسطينية من رام الله ...

شاهدوا الفيديو الكامل للحلقة ....

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