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الاحتلال يهجّر مليون فلسطيني الی منطقة تسع لمئة ألف شخص

الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

توقعت مراسلة قناة العالم ان يستهدف الاحتلال الاسرائيلي مستشفی شهداء الاقصی في ديرالبلح خلال 48 ساعة.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم ربما سيكون هذا اليوم الاخير الذي نتصل بكم من مستشفی شهداء الاقصی، مشيرة الی الدخان المتصاعد من الأماكن المستهدفة بالدبابات والقصف المدفعي العنيف الذي بات قريباً من مستشفی شهداء الاقصی.

وأكدت مراسلة العالم ان ليلة أمس، شهدت تقدماً اسرائيلياً غير متوقع من محور مختلف، حيث دخلت دبابات الاحتلال علی شارع صلاح الدين وصولاً الی مدخل مخيم المغازي الذي يقع مباشرة بعد مستشفی شهداء الاقصی من الجهة الشرقية.

وأوضحت ان الاحتلال الاسرائيلي يقوم بالتقدم باتجاه مستشفی شهداء الاقصی بغية الضغط علی الفلسطينيين للرضوخ للتهجير القسري.

وأكدت مراسلة العالم ان الاحتلال الاسرائيلي يدفع بمليون فلسطيني الی النزوح نحو منطقة من ديرالبلح لاتسع سوی لمئة ألف مواطن.

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