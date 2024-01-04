بالفيديو.. استهداف مقر الدعم اللوجستي للحشد واستشهاد القيادي أبو تقوى في بغداد

العالم - العراق

وأفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، باستهداف صاروخي لمقر أمني تابع لحركة النجباء في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد.

وقالت المصادر، ان “قصفاً استهدف مقرا تابع لحركة النجباء (اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي) الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد”، مؤكدة “استشهاد قيادي كبير في القصف”.

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فيما قال مصدر في الحشد الشعبي، ان “القصف الذي استهدف أحد مقارنا شرق بغداد نفذته طائرات يعتقد أنها أمريكية”.

كما نقلت رويترز عن مصادر بالشرطة ومصادر طبية عراقية قولها “استشهاد اثنين على الأقل وإصابة 5 في غارة استهدفت مقرات لفصائل مقاومة شرقي بغداد”.

وطوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث، كما تم سماع أصوات سيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف في بغداد.

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