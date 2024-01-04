الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤
١٠:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. استهداف مقر الدعم اللوجستي للحشد واستشهاد القيادي أبو تقوى في بغداد

الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

استشهد معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي الحاج مشتاق طالب السعيدي (ابو تقوى ) ومرافقه بقصف امريكي غادر على مقر الدعم اللوجستي في العاصمة بغداد

العالم - العراق

وأفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، باستهداف صاروخي لمقر أمني تابع لحركة النجباء في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد.

موقع الاستهداف الأمريكي الغادر الذي راح ضحيته القائد الشهيد أبو تقوى مع احد مرافقيه

وقالت المصادر، ان “قصفاً استهدف مقرا تابع لحركة النجباء (اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي) الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد”، مؤكدة “استشهاد قيادي كبير في القصف”.

1

فيما قال مصدر في الحشد الشعبي، ان “القصف الذي استهدف أحد مقارنا شرق بغداد نفذته طائرات يعتقد أنها أمريكية”.

بيان صادر عن قيادة عمليات حزام بغداد للحشد الشعبي تنعى فيه القائد ابو تقوى السعيدي

كما نقلت رويترز عن مصادر بالشرطة ومصادر طبية عراقية قولها “استشهاد اثنين على الأقل وإصابة 5 في غارة استهدفت مقرات لفصائل مقاومة شرقي بغداد”.

وطوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث، كما تم سماع أصوات سيارات إسعاف هرعت إلى مكان القصف في بغداد.

2

روابط ذات صلة

شهداء وجرحى بقصف امريكي يستهدف مقرا للحشد في بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف