فيديو خاص: فوضى السلاح في اسرائيل والمافيات

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا في رام الله: لا شك ان هذا القرار يشكل ازمة كبيرة لنتانياهو واليمين الاسرائيلي المتطرف، وانهى تحكم الكنيست في كل شيء ومحاولة منع القضاء من ان يقول كلمته في اي قانون يصدر عن الكنيست.

وللمحكمة العليا في كيان الاحتلال سلطة ابطال اي قانون يصدر عن الكنيست حتى لو تم اقراره باغلبية برلمانية.

واضاف مراسل قناة العالم: وسعى نتانياهو خلال الاشهر الماضية بمساعدة اليمين الاسرائيلي ان يلغي هذا الدور للمحكمة العليا تحت ذريعة ان اعضاء الكنيست منتخبون وان قراراتهم محصنة ولا يمكن الغاءها.

وتابع: بالامس تم حسم هذا الجدل وحافظت المحكمة العليا على سلطتها حيال قرارات الكنيست وعزل رئيس الحكومة في حال صدرت بحقه قرارات قضائية او اتهامات.

واشار مراسلنا الى ان نتانياهو الان اصبح في ورطة وان كل ما حاول ان يصنعه مع اليمين انتهى امس، وسنلاحظ خلال الايام المقبلة صراعات ونقاشات وخلافات في داخل الكيان، وبعض المراقبين قالوا ان هذا القرار قد يخلق انقساما اكبر من السابق.

الى ذلك أثار انتشار صورة لمذيعة تلفزيونية توصف بانها مقربة من نتانياهو في برنامج تلفزيوني وهي تضع مسدسا خلف ظهرها، جدلا واسعا داخل الاوساط الصهيونية.

وحول هذا الموضع قال مراسلنا: هذه الصورة اثارت الكثير من التحفظات في داخل الكيان لانها تخدم بن غفير واليمين المتطرف، الذي تفاخر قبل أيام بأنه قام بتسليح مئات الآلاف من الاسرائيليين، وان الحصول على السلاح بعد الترخيص لا يستغرق سوى 24 ساعة.

واضاف: ان مشهد طالب اسرائيلي في الجامعة وهو يحمل بندقية ام-16 أثار جدلا اعلانيا واسعا، معتبرين انها وصفة سهلة لاندلاع صراع وخلاف واقتتال في داخل اليكان الاسرائيلي، وان فوضى السلاح لن تؤدي الى حجب المقاومة وانما الى اقتتال داخلي.

واوضح مراسل قناة العالم: ان الاخطر في الامر هو وجود مافيات منظمة في الكيان توازي المافيا الايطالية والروسية وستستغل هذا السلاح لتصفية هذه الجهة وتلك.