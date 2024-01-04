خطط أميركية وبريطانية للانتقام من صنعاء دعما لـ'اسرائيل'

العالم - اليمن

القوات اليمنية تواصل التأكيد على موقفها الداعم لفلسطين وشعبها في مواجهة العدوان الإسرائيلي ومجازره بحق المدنيين.

وفي جديد المواقف اليمنية استهداف سفينة كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة، والتشديد على استمرار حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى جميع الوجهات حول العالم باستثناء موانئ الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية، يحيى سريع:"نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالی عملية استهداف لسفينة سي. ام. اي. سي. جي. ام تيج کانت متجهة الی موانئ فلسطين المحتلة. ان عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية بما في ذلک الرسائل التحذيرية النارية".

التضامن اليمني مع فلسطين أزعج المسؤليين الأمريكيين، ولذلك اعد الجيش الاميركي بحسب صحيفة وول استريت جورنال خيارات لضرب القوات اليمنية التي تستهدف السفن التابعة للكيان الإسرائيلي أو تلک المتجهة إليه في بحر العرب والبحر الأحمر.

بريطانيا هي الاخرى أيضا لم ترق لها المواقف اليمنية المساندة للفلسطينيين ليخرج رئيس وزرائها ريشي سوناك مطالباً صنعاء بوقف استهداف السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، وتعهد بالدفاع عن ما اسماه حرية الملاحة في البحر الأحمر، فيما صرح وزير دفاعه غرانت شابس أن لندن لن تتردد في القيام بما يلزم إذا استمر عمليات الاستهداف.

وفي هذا السياق عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة بشأن استهداف السفن في البحر الأحمر وسط مخاوف متزايدة على التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي، وخلال كلمة له في الجلسة قال مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينيتزيا أن ما يجري في البحر الأحمر هو انكعاس للعنف الإسرائيلي في قطاع غزة والتستر الأمريكي على جرائم الاحتلال وعدم السماح بتبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار.

العمليات اليمنية أتت أكلها ووصل تأثيرها إلى تجارة الكيان الإسرائيلي وموانئه وشركاته ليتراجع نشاط ميناء إيلات بنسبة خمسة وثمانين بالمئة خلال الثلث الأخير من الشهر الماضي كما إضطرت شركات إسرائيلية لإغلاق عدد من متاجرها.