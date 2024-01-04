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هنية: عملية اغتيال الشهيد العاروري في قلب بيروت دليل على العقلية الدموية للاحتلال

هنية: عملية اغتيال الشهيد العاروري في قلب بيروت دليل على العقلية الدموية للاحتلال
الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية خلال تشييع الشهيد صالح العاروري ان عملية الاغتيال للشهيد في قلب العاصمة بيروت دليل على العقلية الدموية للاحتلال ونهجه منذ عقود.

العالم-فلسطين

واضاف ان فلسطين ولبنان يودعان اليوم مع أبناء الأمة رجالاً أشداء خاضوا غمار المعارك في كل الميادين والاتجاهات.

وتابع قائلا، الشهيد العاروري حمل الأمانة ورفع الراية قائداً في حركتنا المجاهدة وعلى رأس قيادة الضفة حيث رسم مسارات استراتيجية.

واكد هنية ان الضفة تواجه تحديات متعددة من العدو ومن القريب والبعيد ونجح في استئناف المقاومة فيها.

واشار الى ان سياسة الاغتيال هي ممتدة منذ أن طالت أيضاً قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان كما حصل مع السيد عباس الموسوي.

كما اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ان العدو فشل في ضرب روح المقاومة وفرض شروطه على طاولة المفاوضات وهو لن ينجح في جعل الحركة تتخلى عن استراتيجيتها.

وقال اننا سنمضي على ذات طريق الشوكة أوفياء لدماء الشهداء في غزة والضفة ولبنان وفي كل جبهات المقاومة التي تساند شعبنا وغزتنا.

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