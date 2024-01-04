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مشيعو الشهيد العاروري يؤکدون الإصرار علی مسيرته

الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

شيعت فصائل المقاومة الفلسطينية وجمهور المقاومة في لبنان اليوم الخميس جثمان نائب رئيس حركة حماس الشهيد الشيخ صالح العاروري واثنين من قادة كتائب القسام.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم ان المشيعين حملوا جثامين الشهيد الشيخ صالح العاروري والشهيدين عزام الاقرع ومحمد الريس الذين اغتالتهم الطائرات الصهيونية في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وانطلقت مسيرة التشييع من أمام مسجد الإمام علي (ع) في الطريق الجديدة باتجاه مقبرة الشهداء عند دوار شاتيلا، ورفعت هتافات التنديد للعدو الصهيوني والولايات المتحدة وايضاً هتافات الدعم والتأييد للمقاومة الفلسطينية.

وأکد مراسل العالم في بيروت ان کل الطرق المؤدية الی روضة شهداء فلسطين غصت بالجماهير التي حضرت لإلقاء نظرة الوداع علی الشهداء الثلاثة.

وأشار مراسل العالم ان المشارکين في مراسم التشييع حضروا ليؤکدوا ان المقاومة الفلسطينية باقية وأن هناک المئات من أمثال الشيخ صالح العاروري ورفاقه سيکملون مسيرتهم الجهادية بمقارعة العدو الاسرائيلي الغاشم.

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