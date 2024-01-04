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باختصار ....

نصر الله والذكرى الرابعة لاستشهاد سليماني

الخميس ٠٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

ادلى الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله خطابا في مراسم الذكرى الرابعة لاستشهاد قائد فيلق قدس الفريق قاسم سليماني.

العالم - باختصار

وقال السيد نصر الله في خطابه ان سليماني كان الاكثر حضورا رغم استشهاده، في بنادقنا وصواريخنا وعبواتنا وبدموع الاطفال ودعوات النساء.

واضاف: اليوم شهداء كرمان يذكرونني بكلمة للامام الخامنئي بأن سليماني الشهيد يخيف العدو اكثر من سليماني الحي.

وعن طوفان الاقصى قال سماحته : هذه العملية ومابعدها وجهت ضربة قاصمة لمسار التطبيع.

وتابع: طوفان الاقصى وما يجري على كل الجبهات اسقط نظرية ومفهوم الملجأ الآمن للصهيونية.

واكد: انعدمت ثقة الاسرائيليين بالجيش والاجهزة الامنية وهذا يمس بأساس وجود الكيان، معتبرا ان طوفان الاقصى وضعت اسرائيل على طريق الزوال كونها دويلة اذا فقدت الامن لا يمكن ان تبقى.

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