مطالبات بطرد القوات الاميركية من العراق بعد جريمتها ضد الحشد الشعبي

العالم - العراق

جريمة أمريكية أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تستهدف قوات الحشد الشعبي في العراق، أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص بينهم مساعد قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي مشتاق السعيدي بعد أن قصفت طائرة مسيّرة مقراً للحشد شرقي العاصمة بغداد.

الإعتداء الذي أعلنت واشنطن تبنيها له بحسب رويترز لاقى ردود أفعال واسعة لدى الأوساط الرسمية والسياسية العراقية؛ مكتب رئيس الوزراء العراقي وصف الجريمة بأنها اعتداء سافر وتعد صارخ على سيادة العراق وأمنه متهماً قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالمسؤولية عن الهجوم.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول حمل قوات التحالف الدولي مسؤولية الهجوم غير المبرر مشيراً إلى أن القوات العراقية تعتبر الاستهداف تصعيداً خطيراً واعتداءً على العراق وبعيداً عن روح ونص التفويض والعمل الذي وجد من أجله التحالف الدولي في العراق.

الجريمة الأمريكية لاقت تنديداً من قبل القوى السياسية العراقية حيث أدان زعيم تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، بشدة قصف مقر الحشد الشعبي مشدداً على ضرورة احترام الدستور والقوانين ومنع إرباك الوضع الأمني والسياسي العراقي.

رئيس تحالف نبني هادي العامري، أدان وبشدة الجريمة النكراء التي اقترفتها القوات الأميركية المجرمة، باستهدافها لأحد مقار الحشد الشعبي محملاً الحكومة العراقية مسؤولية أي تغاض أو تراخ في المطالبة الجادة من أجل إخراج فوري لما يسمى بقوات التحالف الدولي من الأرض العراقية.

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، أكد أن العدوان الأمريكي الذي استهدف مقراً للحشد الشعبي هو عمل إجرامي مدان بشدة واصفاً إياه بالخرق السافر للسيادة العراقية، وإهانة للدولة وقدراتها وهيبتها، وتعدياً على كرامة الشعب العراقي.

تحالف العزم استنكر القصف الذي استهدف مقراً للحشد الشعبي داعياً إلى وقف أي تدخلات خارجية تهدد أمن واستقرار العراق.