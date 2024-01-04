السعودية توقف منح فيزا العمرة للسوريين

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وبحسب وكالة اوقات الشام، فقد أكدت عدة وكالات سياحية في دمشق أن توقيف منح التأشيرات تم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أنه تم إيقاف منح تأشيرات الدخول لجميع السوريين الراغبين في أداء العمرة.



وأشارت إلى أنه حتى في حال كان الفرد سورياً ولديه إقامة في دولة أخرى غير سورية، لن يتم منحه تأشيرة الدخول.



وفقًا لتصريحات هذه الوكالات، يُستثنى من هذا القرار السوريين الذين يحملون جنسيات أخرى، حيث يمكنهم التقديم بطلب للحصول على تأشيرة بجنسيتهم الثانية ويتم الموافقة عليها.



ولم يتم الكشف عن سبب واضح لإيقاف منح التأشيرات، ولا يعلم الوكلاء السياحيين ما إذا كان هذا القرار مؤقتًا أم دائمًا.

وتشير التقارير إلى أن تكلفة الحصول على تأشيرة مع تذكرة سفر إلى السعودية تتراوح حوالي 12 مليون ليرة سورية، في حال توفرت، وفقًا لصاحب وكالات سياحية في دمشق.



يُذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أوقفت فيزا العمرة للسوريين في شهر تشرين الأول الماضي، لتُعاد تفعيلها في وقت لاحق.



وقبل بضعة أسابيع، رفضت الإمارات منح تأشيرات دخول للسوريين القادمين من بعض المحافظات السورية.