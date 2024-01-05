هكذا يرد 'جون كيربي'على تنفيذ عمليات إغتيال قادة المقاومة خارج غزة!

العالم - الأميركيتان

ووجه سؤال إلى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، يوم أمس، كان نصه وفقا لما ورد بقراءة البيت الأبيض: "هل ستدعم الولايات المتحدة [إسرائيل] إذا لاحقت وقتلت أعضاء من قيادة حماس في دولة أخرى ضمن حدود القانون الدولي، على سبيل المثال إذا حدث ذلك في قطر؟"

ورد كيربي قائلا: "لا أريد الخوض في افتراضات محددة هنا، وكما قلت، فإن لديهم الحق والمسؤولية في ملاحقة قيادة حماس. توقعاتنا هي أنهم سيفعلون ذلك وفقا للقانون الدولي".

و صرح جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له بواشنطن بأن "حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تزال تتمتع بقوة كبيرة في غزة".

وإعترف كيربي بــ"أنه لا يمكن للعمليات العسكرية القضاء على الأيديولوجيات، مؤكدا أنه الجيش الإسرائيلي قادر على القضاء على التهديد الذي تشكله حماس على الشعب الإسرائيلي، لكنه هل سيتم القضاء على عقيدتها؟ كلا. وهل هناك احتمال بالقضاء على المجموعة؟ على الأرجح كلا".

وتعهد المسؤول الأميركي بأن واشنطن ستعمل على الحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن يواصل تلقي إحاطات بشأن الوضع في المنطقة، حسب زعمه.

وأضاف كيربي أن واشنطن لا تريد أن تتسع الحرب التي تشنها [إسرائيل] على قطاع غزة وتمتد إلى جبهات أخرى.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن محادثات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة "جارية وبجدية".

وكالات