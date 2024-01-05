سرايا القدس تبث مشاهد من استهداف عدد كبير من آليات العدو

العالم – خاص بالعالم

وجديد العمليات، ما عرضته سرايا القدس من مشاهد لاستهداف مجاهديها لعدد كبير من آليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق مدينة غزة.

وقالت إن مجاهديها دمرو عدد كبير من الاليات مضيفة انها وكتائب القسام، دمرت ايضا ثلاث آليات عسكرية صهيونية بقذائف 'التاندوم'والـ'الياسين مئة وخمسة' في محور تقدم منطقة معن جنوب شرق خانيونس. مشيرة الى مواصلة قصف العديد من المستوطنات منها ناحل عوزو عالوميم برشقة من الصواريخ.



بدورها اعلنت كتائب القسام تنفيذ عمليات مشتركة مع سرايا القدس وقالت ان المجاهدين دمروا عددا من الاليات الاسرائيلية كما دكت القسام تجمعاً لآليات الاحتلال غرب مخيم المغازي بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

مشيرة الى تدمير جرافة صهيونية بقذيفة الياسين وتفجير حقل ألغام مكون من ثلاث عبوات مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة سبعة جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس.

مؤكدة ان المجاهدين استهدفوا ايضا ناقلة جند صهيونية من نوع نمر بقذيفة الياسين ومقتل طاقمها في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس.



وفي السياق نفسه نشرت القسام مشاهد لاستهداف تحشدات آليات وجنود العدو في منطقة القرم شمال القطاع وقالت ان المجاهدين امطروا جنود الاحتلال بوابل كبير من قذائف الهاون

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