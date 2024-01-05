المقاومة تستهدف آليات الاحتلال بمحاور التوغل في غزة

العالم- فلسطين

وأعلنت كتائب القسام تمكن مجاهديها من تفجير حقل ألغام مكون من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة 7 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسام جرافة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس.

وفي عملية مشتركة، تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف “الياسين 105” و “التاندوم” في منطقة معن بمدينة خانيونس.

ودكت كتاب القسام تجمعاً لآليات الاحتلال غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.