محافظة 'صعدة' تشهد مسيرات حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني + صور

العالم - اليمن

وفي المسيرات الحاشدة التي خرجت بمدينة صعدة وساحة الشهيد القائد في المرازم بخولان عامر ومدينة شعاره بمديرية رازح، والجرشة بمديرية غمر ، ومديرية شدا، رفع المشاركون هتافات البراءة والسخط ضد العدو الصهيوني والأمريكي لما يرتكبونه من جرائم وانتهاكات فضيعة بحق الشعب الفلسطيني.



وأكدوا رفضهم الكامل لتحالف حماية السفن الإسرائيلية، مؤكدين أنه لن يثني الشعب اليمني عن موقفه الإيماني والأخلاقي والثابت تجاه الشعب والمقاومة الفلسطينية.



وأشاد محافظ صعدة محمد جابر عوض بالحضور الحاشد وفاء لدماء شهداء البحرية، مؤكداً أن هذا الحضور يدل على التمسك بالموقف المشرف للشعب اليمني لنصرة الشعب والمقاومة الفلسطينية.



وأكد أهمية ووجوب المقاطعة للمنتجات والبضائع الأمريكية والإسرائيلية كموقف إيماني وأخلاقي ، داعياً إلى الاستمرار في حملة التدريب والتأهيل إستعدادا لأية احتمالات قادمة.



ودعا إلى المساهمة في قافلة كبرى تعدها المحافظة لرجال وقوات البحرية لإسنادهم في التنكيل بالسفن الإسرائيلية وبكل من يفكر بالاعتداء على اليمن أرضا وإنسانا.



واستعرض الناشط الثقافي ماجد المطري خطورة اليهود والنصارى وعداوتهم للإسلام والمسلمين ، مؤكداً أن ما تشهده فلسطين من جرائم وحشية يكشف همجية العدو ، مؤكداً أهمية الاستعداد والتهيئة للمواجهة مع العدو الصهيوني والأمريكي ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس .



وأشار إلى أهمية نعمة القيادة التي من الله بها على شعبنا وأمتنا ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأهمية السير في خط الأعلام حيث العزة والكرامة والحرية والمواقف المشرفة التي ترضي الله سبحانه وتعالى .



وأعلن بيان المسيرة اعتزاز شعبنا اليمني المجاهد العظيم بشهدائه العظماء من القوات البحرية اليمنية الذين استشهدوا في سبيل الله تعالى نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم والأقصى الشريف وعلى طريق الانتصار فـي معركة الفتح الموعود والجهاد الـمقدس.



وأدان واستنكر العمليات الاجرامية التي ينفذها اللوبي الصهيوني اليهودي باغتيال قادة الجهاد والمقاومة والتي كان آخرها اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس الشيخ صالح العاروري في الضاحية الجنوبية في بيروت.



كما أكد استمرارنا في المسيرات والفعاليات والأنشطة الشعبية والرسمية المواكبة والمؤيدة للقرارات والخطوات التي تتخذها القيادة في خوض معركة الشرف والبطولة وللعمليات العسكرية لقواتنا المسلحة اليمنية.



وأعلن البيان جهوزيتنا الكاملة لخوض المعركة جنبا الى جنب مع إخواننا من أبناء جيشنا وقواتنا المسلحة معتمدين على الله متوكلين عليه واثقين بنصره.



كما جدد المطالبة وبإلحاح وإصرار للدول المجاورة بفتح ممرات برية آمنة ليتمكن شعبنا اليمني المجاهد للتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين والمشاركة المباشرة في مواجهة العدو الصهيوني.

وأكد على الاستمرارية في مقاطعة البضائع الأمريكية والاسرائيلية والشركات الداعمة لها، مهيبا بجميع شعوب العالم الإسلامي وكل أحرار العالم الى تفعيل هذا السلاح كأقل مشاركة لنصرة فلسطين.



تخلل المسيرة قصيدة شعرية للشاعر احمد الوايلي وأنشودة لفرقة المصطفى صعدة .