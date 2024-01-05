السيد نصر الله: شهداء اعتداء كرمان الايرانية لن تذهب دماؤهم هدراً

العالم- لبنان

وخلال كلمته في ذكرى مرور أسبوع على رحيل النائب اللبناني السابق محمد حسن ياغي توجه السيد حسن نصر الله الى العراق والمرجعية والحشد الشعبي وحركة النجباء بالتعزية بالحاج أبو تقوى السعيدي.

وقال شهادتي بالحاج أبو سليم شهادة حسيّة عرفتُه منذ أن كنّا شبانًا عام 1978 ومنذ اللساعات الأولى نشأت علاقة أخوة ومحبّة وصداقة وثقة كاملة، مضيفا أن الحاج أبو سليم كان ثائرًا وفاعلًا في منطقته ومحيطه ابتداءً في بعلبك.

وأكد السيد حسن نصر الله أن الملهم الأول للحاج أبو سليم كان سماحة السيد موسى الصدر والتقينا في أول مجموعة تنظيمية في بعلبك وعملنا سويًا لأكثر من 40 سنة وتقدّمنا معًا في تحمّل المسؤولية.

وصرح بأن هذا المسير للحاج أبو سليم مع الإمام الصادر والسيد عباس الموسوي والسيد محمد باقر الصدر وهذا الطريق يوصل الى قيادة الامام الخميني التاريخية.

وقال في حزب الله كان قدرُنا أن نكون ونعمل سويًا في بداية حزب الله في البقاع عندما تأسّست قيادة منطقة البقاع

وأضاف السيد حسن نصرالله "كان أبو سليم معاونًا ومُعينًا وسندًا ومُساعدًا وحاضرًا لأداء التكليف في أيّ من المواقع على طول هذه المسيرة، والبصيرة عند الحاج ابو سليم أنتجت هذا الثبات كما كان حضور أبو سليم كبيرًا وأغلب شبابه وعمره قضاه في خدمة البقاع وأهله وهم يستحقون كلّ هذا الوفاء منه.

وأشار إلى أن أهل البقاع لم يبخلوا لا بنفس ولا بدم ولا بأيّ من التضحيات ونجد اليوم أهل البقاع وعشائره كما في البلدات الجنوبية والضاحية تشيّع الشهداء بالاحتضان الكبير والاصرار على مواصلة هذا الطريق مهما بلغت التضحيات.

وأضاف السيد نصر الله: على امتداد أكثر من 100 كلم وما يزيد عن 90 يومًا تمّ استهداف كلّ المواقع الحدودية المعادية وعدد كبير من المواقع الخلفية والمستعمرات ردًا على الاعتداءات على المدنيين ولم يبقَ موقع حدودي إلّا واستُهدف عدّة مرات كما تمّ استهداف التجهيزات الفنية والاستخبارية في كلّ المواقع المعادية والتجهيزات الفنية المُستهدفة من قبل المقاومة تُقدّر بمئات ملايين الدولارات.

وأكد سماحة السيد نصر الله أنه في المرحلة الثانية هرب جنود العدو الى المستعمرات الخالية من السكان والى محيط المواقع خوفًا من فصائل المقاومة وهجومها على بعض المواقع ونحن نحصل على معلومات جيّدة ودقيقة وصور وأفلام بخصوص تموضعات وتجمّعات العدو، مشددا على أنه تمّ تدمير عدد كبير من الدبابات والآليات التابعة للعدو واليوم الضباط والجنود مختبئون والعدو حاول الاستعاضة عن خسائره الفنية بالمُسيّرات وطائراته الاستطلاعية كما العدو مارس تكتّمًا إعلاميًا شديدًا إزاء قتلاه وجرحا.

وأردف السيد نصر الله قائلا: في كيان العدو الخبراء يقولون إن عدد القتلى الحقيقي هو ثلاثة أضعاف ما يعلنه جيش الاحتلال والإحصاء بحسب مصادر وزارة الصحة الاسرائيلية حتى الآن ما يزيد عن 2000 إصابة في جبهة الشمال، مؤكدا لو كنتم تعرفون حجم الخسائر البشرية لعدة العدو وآلياته لما سمحتم لأنفسهم عن جدوى القتال في الجبهة الشمالية.

في سياق متصل قال السيد نصر الله إن ما يجري عند الحدود الجنوبية وصفه أحد وزراء الحرب الاسرائيليين بأنه إذلال لـ"اسرائيل" وكنّا نستهدف أهدافًا عسكرية وضباطًا وجنودًا واذا ضربنا بيوتًا فهو ردًا على استهداف المدنيين عندنا، مضيفا أن هذا التهجير والتشريد سوف سيُشكّل ضغطًا سياسيًا وأمنيًا على حكومة العدو.

يتبع...