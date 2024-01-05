فيديو خاص: تصعيد خطير بعد خطاب نصر الله، ترقبوا بيانات حزب الله، اليكم التفاصيل

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان اليوم كان حافلا بالاعتداءات الاسرائيلية منذ الصباح الباكر بغارات حربية على وادي حسن القريبة من مجد لزوم بالاضافة الى عيتا الشعب والحدب، ما ادى الى اضرار طفيفة في بعض مراكز الجيش اللبناني.

واضاف ان القصف الاسرائيلي تصاعد في فترة بعد الظهر وطال اطراف بلدات حولا وعديسة وميس الجبل وبلدا ورب ثلاثين والطيبة.

واشار الى ان طائرات الاستطلاع الاسرائيلية ايضا تحوم في سماء الجنوب.

وتابع ان المقاومة الاسلامية شنت سلسلة عمليات وستصدر بعد قليل بيانات متتالية بهذا الصدد، ومنها البيان الاول الذي ينبيء باستهداف موقع الاحتلال في بركة ريشا.

واشار الى توقعات بحصول تصعيد وتطور في المشهد العسكري نتيجة العمليات التي ستعلن عنها المقاومة الاسلامية اللبنانية.