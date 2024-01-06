استعدادا لكاس امم آسيا...ايران تفوز على بوركينافاسو

العالم - ايران

وفي هذه المباراة التي ادارها طاقم تحكيم عراقي وجرت بحضور نحو 7000 متفرج، جرب مدرب ايران امير قلعة نوئي تشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة لاختبار مدى جهوزية اللاعبين الاساسيين والبدلاء.

تقدمت بوركينا فاسو بهدف سجله كوناتي محمد في الدقيقة 16 الا ان نجم بورتو البرتغالي مهدي طارمي سجل هدف التعادل في الدقيقة 42 ومن ثم سجل اميد ابراهيمي هدف الفوز في الدقيقة 71 من المباراة.

وكانت هذه المباراة هي المباراة التحضيرية الاخيرة لايران استعدادا لكاس امم آسيا في قطر حيث تلعب في المجموعة الثالثة الى جانب فلسطين وهونغ كونغ والإمارات، وستخوض اولى مبارياتها يوم الاحد القادم أمام فلسطين.

وقد قف اللاعبون قبل بدء المباراة دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء الاعتداء الارهابي المزدوج في كرمان يوم الاربعاء، والذي استشهد فيه 90 شخصا واصيب 284 آخرون.