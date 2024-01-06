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ارتفاع عدد شهداء الجريمة الارهابية في كرمان الى 91 شهيدا

ارتفاع عدد شهداء الجريمة الارهابية في كرمان الى 91 شهيدا
السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في الحادث الارهابي الذي وقع في مدينة كرمان (جنوب شرق ) يوم الاربعاء الماضي الى 91 شهيدا بعد ان استشهد الطفل طاها شادكام البالغ من العمر 8 سنوات وسعيد شهنوازي البالغ من العمر 60 عاما.

العالم - ايران

يذكر أن تفجيرين ارهابيين استهدفا بعد ظهر الاربعاء المشاركين في مراسم احياء الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائد قاسم سليماني في الطريق الى روضة الشهداء في مدينة كرمان ما ادى الى استشهاد عشرات الاشخاص واصابة نحو 300 آخرين، مازال اكثر من 100 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

وجرى يوم أمس الجمعة تشييع 48 شهيدا من اهالي كرمان ومواراتهم الثرى جنب ضريح القائد الشهيد قاسم سليماني.

واصدرت وزارة الامن الايرانية بيانا كشفت فيه عن تفاصيل جديدة حول الاعتداء الارهابي المزدوج في كرمان واعلنت عن اعتقال 11 عنصرا من العناصر الضالعة في هذا الاعتداء، في 6 محافظات في البلاد.

واوضح البيان ان من بين الإرهابيين الانتحاريين القتيلين، كان أحدهما يحمل الجنسية الطاجيكية ولم يتم بعد تحديد هوية الإرهابي الثاني بشكل نهائي.

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