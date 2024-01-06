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بلينكن يصل إسطنبول ضمن جولة شرق أوسطية

بلينكن يصل إسطنبول ضمن جولة شرق أوسطية
السبت ٠٦ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب على غزة.

العالم - العراق

وإضافة إلى تركيا واليونان، سيزور بلينكن خمس دول عربية، فضلا عن فلسطين المحتلة والضفة الغربية في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ بدء العدوان على غزة.

وسيعقد بلينكن محادثات في إسطنبول السبت مع نظيره التركي هاكان فيدان والرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "لا نتوقع أن تكون كل المحادثات خلال هذه الرحلة سهلة. من الواضح أن هناك قضايا صعبة تواجه المنطقة وخيارات صعبة أمامنا".

وأضاف "لكن الوزير يعتقد أن من مسؤولية الولايات المتحدة قيادة الجهود الدبلوماسية لمواجهة تلك التحديات بشكل مباشر".

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